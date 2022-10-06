أمل حجازي بحجاب أنيق ولاميتا فرنجية بغطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهوهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل "حمام سباحة".

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل لوحة منقوش عليها "سورة ياسين".

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بحجاب أنيق.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحد حفلاتها الغنائية

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها الإعلامي معاذ العمري.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة صديقتها.