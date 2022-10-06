شيرين من حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي: "بحب عمر عبدالعزيز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

ظهرت الفنانة شيرين، على خشبة مسرح حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٨ التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية.

جاء ظهور شيرين، بعد تكريم النجمة دنيا سمير غانم في وجود النجم الكبير محمود حميدة والفنان محيي إسماعيل والأمير أباظة وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، على خشبة المسرح.

وقالت شيرين، إن الفنان الكبير سمير غانم هو سبب شهرتها مع الجمهور باسم شيرين صرصار، وتعاونت مع سمير ودلال في أعمال عديدة لا تنسى".

وأضافت: "بعرف عمر عبد العزيز من وأنا صغيرة، وبقولها على الملأ أنا بحب عمر عبدالعزيز".

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

وكرم المهرجان كل من المخرج محمد عبد العزيز ومنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما كرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

واحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس 21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي