محمود حميدة: تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لحظة تاريخية بالنسبة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- حازم جودة:

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

وقام الفنان محيي إسماعيل بتقديم النجم محمود حميدة للصعود واستلام الجائزة.

وتحدث الفنان محمود حميدة -الذي تحمل الدورة الثامنة والثلاثين اسمه- قائلاً: أشكر الفنان محيي إسماعيل الذي شرفني بتقديمه لي بهذة الطريقة، وأنا أحبه جداً، ولا تكفي أن تسمى دورة واحدة بإسمه بل يجب أن تسمى بإسمه مهرجانات كثيرة.

وأضاف متحدثاً عن تكريمه خلال المهرجان: هذه اللحظة تاريخية بالنسبة لي، فكيف أن هناك شخص مجهول لا يعرفه أحد قدم عدة أفلام ثم دُعى لأول مرة في حياته لمهرجان عريق مثل مهرجان الاسكندرية السينمائي ثم يظل على قيد الحياة إلى أن تسمى دورة كاملة بإسمه فهو شرف عظيم ولحظة لا يمكن وصفها، وأنا أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان وأهل إسكندرية.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

والمهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.