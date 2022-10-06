شيرين تهدي دنيا سمير غانم "وسام البحر المتوسط" بمهرجان الإسكندرية الدولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أهدت الفنانة شيرين وسام البحر المتوسط للفنانة دنيا سمير غانم، تكريمًا لها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الـ38، الذي انطلقت فعالياته، مساء اليوم، الأربعاء.

وجاء تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، تقديرا لأعمالها الفنية المتميزة والكوميدية، وقالت في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي لقناة "ten": التكريم بالنسبة لي حاجة كبيرة جدًا، أنا دايما بشتغل وعندي أعمال وكل حاجة، بس أنا بحس إن الحاجات دي كبيرة جدًا عليا، بحس إن أنا عندي لسه حاجات كتيرة أقدمها، ويارب الحاجات الجاية تكون أحسن من الحاجات اللي فاتت".

وانطلقت فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في مكتبة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والفنان محمود حميدة، الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

بدأ الحفل بعرض أوبريت استعراضي يحكي تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي، الذي أوضح أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو اضحك للسينما، عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي يقدمه مجموعة من الشباب.

يذكر أن المهرجان يُكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز، وسعيد حامد، ووجيه الليثي، وإمام عمر، كما يُكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)، والممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، منهم الفنان إسماعيل ياسين، والمخرج فطين عبد الوهاب، والفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير صبري، والمونتير سعيد الشيخ، والموسيقار علي إسماعيل، ومديرة التصوير أبية فريد.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة، وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين، والمخرجة جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، والممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس 21 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت، وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، والممثلة شقرا رماح، والمخرج والمؤلف إنريكو كيراسول، والمخرجة ماريا لافي.