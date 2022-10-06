شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دنيا سمير غانم وسعيد حامد ومحمد عبد العزيز بافتتاح مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل افتتاح دورته الـ38 عددا من نجوم الفن، وهم المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثى، والإذاعى إمام عمر.

وحرص الإذاعى إمام عمر على إلقاء كلمة أثناء تكريمه بحفل الافتتاح، قائلا: "أنا سعيد جدا بتكريمى بمهرجان الإسكندرية السينمائى" وأهدى الجائزة لعمه حسن إمام عمرو والإذاعى الكبير وجدي الحكيم الذي علمه الإذاعة. واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه واعتذر عن حضور الأخير بسبب مرضه.

واحتفى الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا له لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلى المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها: "أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة أنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عدد من القضايا في الأفلام الكوميدية التي قدمتها".

كما احتفى المهرجان أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد وحيوه بشدة عند صعوده إلى المسرح، وقال في كلمته: "أنا سعيد اليوم بتكريمي وأعتبره تاجا على رأسى، وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج خيري بشارة".

وحرصت الإعلامية بوسى شلبى على التواجد لتقديم الفنانة دنيا سمير غانم التي يكرمها المهرجان والتي خطفت الأنظار وتصفيق الحاضرين فور صعودها إلى المسرح.

وقالت دنيا: "أنا سعيدة بتكريمي اليوم، وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد، فهو أول من قدمني للسينما، ويارب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما".

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

والمهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفى المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس 21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي.