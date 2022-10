شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شخصيات جيمس بوند من الأفضل للأسوأ على مدار 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عشاق سلسلة أفلام جيمس بوند اليوم بذكرى مرور 60عاما على طرح أول أفلام السلسلة بعنوان Dr. No الصادر عام 1962. وعلى مدار هذه الأعوام صدرت العديد من النسخ في سلسلة Games Bond حقق بعضها نجاحا كبيرا فيما جاء بعضها دون المستوى.

وقدم شخصية جيس بوند العديد من النجوم، لكن اختفلت تقييماتهم أيضا، فبعضهم أجاد تجسيد الدور فيما ظهر آخرون دون المستوى، لنسرد في السطور التالية قائمة بأفضل وأسوأ من قال جملة "بوند.. جيمس بوند" على الشاشة، وهي الجملة الشهيرة التي يقولها مجسد الشخصية في كل فيلم على مدار الـ25 نسخة.



شين كونري

شين كونري.. الأصل هو الأفضل

ووفقا للعديد من التقارير يأتي النجم شين كونري في المركز الأول بقائمة أفضل النجوم الـ6 الذين جسدوا شخصية جيمس بوند.

وجسد شين كونري شخصية جيمس بوند في 6 نسخ، كان أولها Dr. No، ثم تبعها بـ From Russia with Love، أما أخر مرة جسد فيها الشخصية كانت في فيلم Diamonds Are Forever.



دانييل كريج

2- دانييل كريج وإيرادات خيالية

وجاء في المركز الثاني النجم دانييل كريج، الذي قدم 5 نسخ من سلسلة جيمس بوند، بدأها عام 2006 بـ Casino Royale " كازينو رويال"، وفي العام الماضي 2021 عرض له من السلسلة فيلم No Time to Die الذي حقق إيرادات 774.2 دولار على مستوى العالم، واستمر عرضه نحو 51 أسبوعا في مختلف دور العرض السينمائية.



بيرس بروسنان





3- بيرس بروسنان والنجم المقبل

أما النجم بيرس بروسنان فقد اتفقت العديد من الآراء والتقارير على أنه يأتي في المرتبة الثالثة بقائمة أفضل الممثلين الذين جسدوا شخصية جيمس بوند، إذ قدم منها 4 أفلام، كان آخرها Die Another Day عام 2002.

وكان بيرس بروسنان أبدى عدم رضائه عن النسخة الأخيرة التي قدمها دانييل كريج من Games Bond وقال في تصريحات لـ مجلة GQ البريطانية إنه يعتقد أن Skyfall أفضل منه. اما عن الممثل الجديد المرشح لتجسيد الشخصية أبدى بروسنان عدم الاهتمام بمعرفة من هو لكن تمنى له التوفيق.



روجر مور

4 - روجر مور نجم السبعينيات

بالنسبة لعدد معين من الجمهور ومتابعي السلسلة يعد روجر مور واحدا من أفضل النجوم الذين جسدوا شخصية جيمس بوند، خصوصا بالنسبة لجيل السبعينيات، لكنه في التقارير الأجنبية المنشورة يأتي في المركز الرابع، خصوصا أن المشاركين في الاستفتاءات معظمهم من جيل الشباب الذين لم يعاصروه.

وجسد روجر مور شخصية جيمس بوند في 7 نسخ، كان بدايتها في Live and Let Die عام 1973، فيما اختتمها عام 1985 بفيلم A View to a Kill.



تيموثي دالتون

5- تيموثي دالتون وشخصية مختلفة

رغم أن أداء تيموتي دالتون في الظهور الأول بشخصية جيمس بوند في Timothy Dalton عام 1987 لم يكن مرضيا بالقدر الكاف لعدد من عشاق السلسلة، ساعده أداؤه الخاص ومحاولته فرض أسلوبه على الشخصية في أن تتخذ بعدا وشكلا مختلفا، ليقدم منها Licence to Kill أو "نسخة للقتل" بعدها بعامين، ثم بحث صناع العمل عن بطل آخر.



جورج لازنبي

6- جورج لازينبي ورقم سلبي فريد

يعد جورج لازيني أسوأ ممثل جسد شخصية جيمس بوند، ويحتفظ برقم سلبي في تاريخه، إذ جسد الشخصية مرة واحدة بفيلم On Her Majesty's Secret Service عام 1969، ورفض الجمهور وقتها الممثل الأسترالي في أول فيلم سينمائي له.

ومؤخرا صرح لازيني إنه هو من فضل الابتعاد عن الشخصية ولم يشعر بأنها ستضيف جديدا له، خصوصا مع وجود عروض سينمائية آخرى مبشرة وقتها وفرص أفضل، مشيرا إلى أن الجمهور وقتها كان مرتبطا بشخصية شين كونري الذي لعب الدور منذ البداية.