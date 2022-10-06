شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يكرم المخرجين محمد عبد العزيز وسعيد حامد فى دورته الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل افتتاح دورته الـ38 المخرج الكبير محمد عبد العزيز والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه، واعتذر عن حضوره لسبب مرضه.

واحتفى الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا له لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلي المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها: "أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة وأنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عدد من القضايا في الأفلام الكوميدية التي قدمتها".

كما احتفي المهرجان أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد وحيوه بشده عند صعوده إلي المسرح، وقال في كلمته: "أنا سعيد اليوم بتكريمي واعتبره تاج على رأسي وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج خيري بشارة.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالي انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.