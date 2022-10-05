شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم من مهرجان الإسكندرية: فخورة بتكريمى وسط النجوم الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، النجمة دنيا سمير غانم وتسلمت وسام ملوك الكوميديا الذى منحه المهرجان لاسم النجم الكبير الأستاذ سمير غانم والفنانه القديرة دلال عبد العزيز.

وقالت دنيا سمير غانم في كلمك قصيرة: أنا بشكركم جدا ومبسوطة إني من الإسكندرية.. وزي ما أنتوا عارفين والدي خريج كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، فهي لها مكانة خاصة عنده، وفخورة إني بتكرم، وسط النجوم الكبار محمود حميدة والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز والمخرج سعيد حامد وهو أول شخص قدمني للسينما.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالي انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.