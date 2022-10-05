شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى إمام عمر يهدى تكريمه بمهرجان الإسكندرية لحسن إمام عمر ووجدى الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي إمام عمر خلال تكريمه بحفل افتتاح الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة النجم " محمود حميدة " : سعيد جداً أن السينما التي أحببتها منذ طفولتي أقف اليوم ويتم تكريمي منها بمهرجان من أعرق المهرجانات ، وأهدي هذا التكريم لحسن إمام عمر والذي علمني الإذاعة، و العظيم وجدي الحكيم .

وبدأ حفل الإفتتاح بأوبريت " ضحكة من القلب " فكرة وإخراج / محمد مرسي، أشعار د./ محمد مخيمر ألحان وتوزيع : محمد شحاته، تصميم الإستعراض : محمد ميزو ، مادة فيلمية و جرافيك : محمد المأموني ، ديكور : وليد جابر ، أزياء ومكياج : محمد شاكر ، تصميم إضاءة : أحمد علي، مساعد مخرج : مي ربيع , مخرج منفذ : محمد طوسون ، وبطولة شباب ورشة إبدأ حلمك بفرقة مسرح الإسكندرية واستوديو الممثل بمركز الإبداع بالإسكندرية ، وفكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما ، وهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي .

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالي انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.