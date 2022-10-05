شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الثقافة: محمود حميدة ومحمد عبد العزيز وتونس عناصر البهجة بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، في كلمة خلال افتتاح الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط: "أقدم لكم تحيات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي اضطرت لعدم الحضور نظرا للعمل، متمنية لهذه الدورة التوفيق والخروج بشكل يليق بها".

وأضاف خالد عبد الجليل أن هناك أسبابا وعناصر للبهجة في هذه الدورة، أولها أن هده الدورة تحمل اسم أحد أيقونات السينما العربية الفنان الكبير محمود حميدة، ثاني عنصر هو تكريم الأستاذ والمعلم المخرج محمد عبد العزيز وكنت أحد تلاميذه وعلمني أنا وجيلي، السبب الثالث هو دولة تونس ضيف شرف المهرجان، وشكرا لفنانى مصر ومبدعيها".

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الايطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الايطالى انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.