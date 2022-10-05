المخرج علي بدرخان يُسلم علم مهرجان الإسكندرية السينمائى للنجم محمود حميدة

القاهرة - سامية سيد - قام المخرج الكبير علي بدرخان، والذى حملت الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط اسمه، بتسليم علم المهرجان للنجم الكبير محمود حميدة، خلال حفل افتتاح الدورة 38 والتى تحمل اسمه.

وبدأ الحفل بأوبريت "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسى، أشعار د. محمد مخيمر، ألحان وتوزيع محمد شحاتة، تصميم الاستعراض محمد ميزو، مادة فيلمية وجرافيك محمد المأمونى، ديكور وليد جابر، أزياء ومكياج محمد شاكر، تصميم إضاءة أحمد على، مساعد مخرج مى ربيع، مخرج منفذ محمد طوسون، وبطولة شباب ورشة "ابدأ حلمك" بفرقة مسرح الإسكندرية واستوديو الممثل بمركز الإبداع بالإسكندرية، وفكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام وهو اضحك للسينما، وهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية فى رابط درامى غنائى استعراضى.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالى إنريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.