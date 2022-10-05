شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أباظة خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية: هذه الدورة تعيدنا للكوميديا والابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، خلال حفل افتتاح الدورة 38: "أهلا بكم في الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، دورة محمود حميدة، وفي الحقيقة اختيار محمود حميدة ليحمل اسم هذه الدورة لأنه قدم للسينما المصرية 63 فيلما، منها أفلام من أهم 100 فيلم في السينما المصرية، ويذكر له التاريخ مجلة الفن السابع، الذى أقامها، إذا نتشرف بتكريمه وإهدائه هذه الدورة".

وتابع الأمير أباظة: "نتذكر مثل هذا اليوم منذ 49 عاما عندما حطمنا خط بارليف، وفي هذه الدورة نعود للابتسامة والكوميديا من خلال بوستر الدورة 38، فأدعوكم للاستمتاع بالابتسامة في هذه الدورة".