أوبريت "ضحكة من القلب" يفتتح الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى.. صور

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي لدول البحر المتوسط، والتى تحمل اسم النجم محمود حميدة، وذلك بحضور كل من الفنانة سيمون، الفنان محيى إسماعيل، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج خيرى بشارة، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة سلوى محمد على، والمخرج على بدرخان والمخرج محمد عبد العزيز.

وبدأ الحفل بأوبريت "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسى، أشعار د. محمد مخيمر، ألحان وتوزيع محمد شحاتة، تصميم الاستعراض محمد ميزو، مادة فيلمية وجرافيك محمد المأمونى، ديكور وليد جابر، أزياء ومكياج محمد شاكر، تصميم إضاءة أحمد على، مساعد مخرج مى ربيع، مخرج منفذ محمد طوسون، وبطولة شباب ورشة "ابدأ حلمك" بفرقة مسرح الإسكندرية واستوديو الممثل بمركز الإبداع بالإسكندرية، وفكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام وهو اضحك للسينما، وهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية فى رابط درامى غنائى استعراضى.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالى إنريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.