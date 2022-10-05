بالفيديو.. مفاجأة دنيا سمير غانم في مهرجان للاسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

فاجئت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها بحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، إذ رجح البعض عدم حضورها بسبب انشغالها في تحضيرات مسرحية تجمعها بالمخرج الكبير خالد جلال.

وصرحت الفنانة دينا سمير غانم، أنها تستعد للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعمل درامي، وذلك في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي، على هامش تكريمها بمهرجان الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38.

وقالت دنيا سمير غانم: " التكريم بالنسبة لي حاجة كبيرة جدًا، أنا دايما بشتغل وعندي أعمال وكل حاجة، بس أنا بحس إن الحاجات دي كبيرة جدًا عليا، بحس إن أنا عندي لسه حاجات كتيرة أقدمها، ويارب الحاجات الجاية تكون أحسن من الحاجات اللي فاتت".

وتابعت: " الكوميدي أصعب لإن مش سهل بالذات في مصر، إن ترسمي البسمة على وشوشهم دي حاجة بتحتاج مجهود من ناس كتير قوي، وحبي للكوميدي غير حبي بابا، حبي لموهبته، لإن هو فعليا معايا طول الوقت، بتجاربه بشخصيته، في أي عمل هتلاقي ضحك غير طبيعي، يعني أنا تلاقيني عاملة شخصية أو موقف، كده يعني".

وبخصوص مسرحية "آنستونا" التي تشارك في بطولتها، قالت: المسرحية فيها كل حاجة، إن شاء الله يكون يحقق للناس يوم أو خروجة لذيذة، ويستمتعوا، فيها ضحك واستعراض وأغاني، وهنلف بيها المحافظات، وفيه مسلسل في رمضان إن شاء الله".

يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت مؤخرًا في فيلم "تسليم أهالي" الذي حقق نجاحا جماهيريا.

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".