لمسة وفاء.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يتذكر نجوم الفن الراحلين في حفل افتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

وفي لافتة إنسانية حرصت إدارة المهرجان علي تذكر نجومنا الراحلين بفيديو مصور خلال حفل الافتتاح ومنهم هشام سليم، ومها أبو عوف، وسمير غانم، ودلال عبد العزيز، عهدي صادق، علي عبد الخالق، أحمد حلاوة، عايدة عبد العزيز.

واستعرض المهرجان في فيديو آخر أعضاء لجنة تحكيم المسابقات المختلفة ومنهم خيري بشارة الذي يترأس مسابقة الدولية، وأعضاء اللجنة المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

والمهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، والممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- والممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الراحلة ومنها الفنان إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد