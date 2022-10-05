20 صورة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- حازم جودة:

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.

وحضر النجم الكبير محمود حميدة حفل الافتتاح، كما حضر الحفل كل من: سيمون، عمرو الليثي، عمر عبدالعزيز، محمود قابيل، وعدد من نجوم الفن.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الارمنية المصرية الفرنسية الامريكية نورا ارمانى، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويتضمن حفل الافتتاح أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

كما سيتم الإعلان خلال الحفل عن أسماء لجان التحكيم، وعرض فيلم قصير عن الأفلام المشاركة فى مسابقات المهرجان، وتسليم الفائزين بمسابقة السيناريو ممدوح الليثى جوائزهم، ثم التكريمات، وهى مصحوبة بأفلام قصيرة ترصد أهم محطات الفنية للمكرم، كما سيتم منح عدد من الأوسمة، لفنانين رحلوا عن عالمنا، بعد مشوار حافل من العطاء، منها وسام ملك الكوميديا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، ووسام ملك الاستعراض، لاسم الراحل سمير صبرى ابن محافظة الإسكندرية.

ويختتم الحفل بعرض فيلم الافتتاح "برسوم يبحث عن وظيفة" إنتاج عام 1923 إخراج محمد بيومى، وهو فيلم كوميدى مدته 16 دقيقة، الذى يأتى ضمن سعى الدورة الحالية للاحتفاء بالأفلام الكوميدية وبنجوم الكوميديا فى مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول، برسوم ومتولى، رجلان تجمعهما صداقة قوية وهما عاطلان عن العمل ويبحثان عن وظيفة، ويحاول كل منهما الحصول على وظيفة فى أحد البنوك التى يخطئ مديرها بدعوتهم إلى الغداء فى بيته ظنا منه أنهما من رجال الأعمال الأغنياء لكن ما إن يتضح الأمر فتتبدد الأحلام.

والفيلم بطولة بشارة واكيم، عادل حميد، عبدالحميد زكى، فيكتوريا كوهين، وفردوس حسن.

ويشارك فى هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولى أول، و10 أفلام عرض أول فى الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.