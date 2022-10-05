سارة سلامة تنشر صورا على شاطئ البحر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالتها على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة سارة سلامة إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "عمري الحلو"، وأضاف آخر: "قمر"، وعلق آخر: "جميلة الجميلات".

يكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس"، بالذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

وشارك في بطولة المسلسل: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.