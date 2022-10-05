هند صبري وماجد الكدواني ورامي إمام في جدة اليوم لافتتاح "فضل ونعمة" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحضر الفنانة هند صبري غدا العرض الخاص لفيلمها الجديد "فضل ونعمة" في مدينة جدة السعودية في تمام السابعة مساءا بتوقيت السعودية بسينما Muviz cinémas.

ويشارك في حضور العرض الخاص النجم ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام والسيناريست أيمن وتار، والمنتج أحمد الجنايني.

في الوقت نفسه تطرح الشركة المنتجة والموزعة لفيلم النجمة هند صبري الجديد؛ " فضل ونعمة".

اليوم الأربعاء في دور العرض بمصر والوطن العربي وباقي دول العالم.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت أمس أغنية الفيلم التي تشارك النجمة هند صبري في غنائها للمرة الأولى في تاريخها.

ويشكل العمل عودة النجمة هند صبري للعب الأدوار الكوميدية في السينما من خلال الفيلم وهو بطولة مطلقة لهند صبري.

وتلعب فيه دور نعمة العميلة السرية هي وزوجها فضل والذي يلعبه النجم ماجد الكدواني. .

والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، بطولة: هند صبري، ماجد الكدواني، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ممدوح وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وعارفة عبد الرسول، ومن إنتاج سينرجي فيلمز وماجيك بينز وتي فيجن وأفلام مصر العالمية ونيو سينشري

الجدير بالذكر ان آخر أعمال النجمة هند صبري المعروضة حاليا هو فيلم "كيرة والجن" بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وحقق الفيلم إيرادات قياسية غير مسبوقة تجاوزت ١١٦ مليون جنيه في دور العرض المصرية فقط

وكانت هند صبري قد شاركت في ندوة بمعرض الرياض الدولي للكتاب عن "الفيل الأزرق" وشخصيته في الرواية وعلى الشاشة بحضور المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد والنجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم.