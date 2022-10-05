شكرا لقرائتكم خبر عن بطلا الفيلم الوثائقى عن قضية جونى ديب وآمبر هيرد يدافعان عن نفسيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الممثلان اللذان لعبا دورى الممثل العالمى جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد فى فيلم جديد عن محاكمة التشهير الأخيرة للزوجين السابقين، لرد فعل عنيف من الناجيات من العنف المنزلى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد أن عرض فيلم Hot Take: The Depp / Heard Trial، من بطولة مارك هابكا وميجان ديفيس، لأول مرة على Tubi الأسبوع الماضى، وفى خلال الفيلم الذى كشف عن أهم تفاصيل القضية التى بدأت منذ عام 2018، كتبت هيرد عن كونها ناجية من العنف المنزلى، وعلى الرغم من أن المقال الذى نشرته فى حينها لم يذكر به اسم ديب صراحةً، إلا أن محاميه جادلوا بأن ذلك يعنى ضمنيًا أنها تعرضت للإيذاء الجنسى والجسدى من قبله أثناء زواجهما.



Hot Take: The Depp/Heard Trial

إلى جانب مشاهد قاعة المحكمة، يتضمن فيلم Hot Take الجديد مشاهد متخيلة لما حدث خلف الأبواب المغلقة أثناء علاقة الزوجين، بما في ذلك مشاهد العنف المنزلى.

ورداً على اعتراضات الناجين من العنف المنزل ، قالت ديفيس، التي تلعب دور هيرد، لـ Entertainment Weekly: "أعتقد أن هؤلاء الناس قلقون بشأن هذا الفيلم وعصبيون من أن أى شىء يجسد ما عانوه، مثل العنف المنزلى، وبالتالى أعتقد أن هؤلاء الأشخاص قد عبروا عن غضبهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأرى أن ما عانوا منه شيء يستحق الاحترام، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ما أريدهم أن يعرفوه هو، على ما أعتقد، استنادًا إلى جميع محادثاتي مع المنتجين والمخرجين والاستوديوهات المشاركة في هذا المشروع، أن جميعهم حاولوا تقديم ما حدث خلف الأبواب المغلقة".

كما أعرب هابكا عن أمله فى أن يضفى الفيلم طابعًا إنسانيًا على ديب وهيرد، خاصة بعد الطريقة التى استهلكت بها التجربة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصرح قائلا:" أعتقد أنه من المروع أنه كان عليهم أن يتم بث تجربتهم بالكامل اما الجميع، لكنني أعتقد أنه إذا وجدنا جانبًا جيدا في هذا الأمر، هواللحظات التي تكون فيها الأشياء مرتبطة بالمتابعين، وآمل أن الطريقة التي صورناها بها الفيلم كانت قادرة على جلب الإنسانية الفعلية للوضع، كما أتمنى أن تجلب المزيد من التعاطف تجاه كليهما".