شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحتفل مع أسرتها بعد حفل الرباط: أستمد منهم القوة والحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الديفا سميرة سعيد، بنجاح حفلتها الغنائية الأخيرة في العاصمة المغربية الرباط، مع ابنها شادي نابلسي وأفراد أسرتها بالمغرب، مؤكدة أنهم من تستمد منهم القوة والحب.

ونشرت الديفا، عبر حسابها على انستجرام، فيديو مجمعا لصور تواجدها مع أسرتها في المغرب وتنزهها على شواطئ بلادها، صحبته بتعليق: "بعد حفلتي في الرباط.. نفس عميق مع أسرتي الحبيبة والأصدقاء الذين أستمد منهم القوة والحب دائماً".

تألقت الديفا سميرة سعيد، في ختام مهرجان احتفالات اختيار الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة المغربية، حيث غنت الديفا أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها المغربى بشكل خاص والجمهور العربى بشكل عام، وهو الحفل الذى شهد حضور عدد كبير فاق توقعات المنظمين حيث حضر أكثر من 200 ألف شخص، وأقيم الحفل على مسرح OLM السويسي بمدينة الرباط.

من ناحية أخرى، تحضر النجمة المغربية سميرة سعيد لأغنية جديدة مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.

وسبق وطرحت سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة "كرباج" على يوتيوب، وهى الأغنية السابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلى"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى ثانى تعاون بينهما بعد أغنية "الساعة اتنين بالليل"، توزيع طارق مدكور، وهذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية "يوم ورا يوم".



الديفا مع ابنها شادي



سميرة سعيد أمام شواطئ المغرب



سميرة سعيد مع أسرتها















