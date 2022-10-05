شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان ينضم إلى "حريم كريم 2": هضرب مصطفى قمر وابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان خالد سرحان، انضمامه للجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"، الذى يحمل عنوان "أولاد حريم كريم"، أمام النجم مصطفى قمر، وابنه تيام.

ونشر خالد سرحان صورة مصطفى قمر وابنه تيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلقًا: «انتظرونى فى أولاد حريم كريم بس المرة دى مش هضرب مصطفى قمر.. ده أنا هضربه هو وابنه».

من ناحية أخرى، قالت السيناريست زينب عزيز مؤلفة فيلم "حريم كريم" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه جارى حاليا التحضير للجزء الثانى من الفيلم، للانتهاء منه قريبا، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى خلال الفترة المقبلة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة الثانية من العمل.

وكانت الفنانة بشرى "منتجة الفيلم" ذكرت خلال لقاء تليفزيونى أن الجزء الثانى من الفيلم يحمل عنوان "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وبمشاركة ابنه تيام، كما أوضحت أن هناك أغانى سوف يتم تقديمها داخل العمل مثل الجزء الأول.

فيلم "حريم كريم" الجزء الأول تم طرحه عام 2005، وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان من إخراج على إدريس.

وشارك فى بطولة الفيلم مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، إدوارد، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، ومن تأليف زينيب عزيز، ومن إخراج على إدريس.