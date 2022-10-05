شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وسلوى خطاب ومحمد عبد العزيز على السجادة الحمراء فى مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الفنان محمود حميدة، والفنانة سلوى خطاب، والمخرج محمد ياسين، والمخرج محمد عبد العزيز، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والإذاعي إمام عمر، وأحمد عواض، والناقد عصام زكريا، والمخرج عمرو عابدين، والفنانة سلوى محمد على، إلى السجادة الحمراء لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة 38، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وهى الدورة التي تحمل اسم الفنان الكبير محمود حميدة، وتونس ضيف شرف هذه الدورة.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الايطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الايطالى انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.







