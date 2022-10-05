شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تطرح أغنية "أحلى كابل" باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة ديانا حداد أحدث أغانيها المصورة التى تحمل اسم "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسم "ديانا حداد 2022".

وكانت قد كشفت المطربة ديانا حداد عن مفأجاة حيث تقابل جمهورها في مصر بحفل يقام في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

يذكر أن ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

وقد طرحت الأغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".