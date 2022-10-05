شكرا لقرائتكم خبر عن "أشباح أوروبا" يقترب من 2 مليون جنيه فى الأسبوع الثانى من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت فيلم "أشباح أوروبا" من تحقيق إيرادات 2 مليون جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية، إذ وصلت إيراداته بعد الأسبوع الثانى من عرضه 1,989,341 جنيها.

وتعود هيفاء وهبى بفيلمها الجديد "أشباح أوروبا" إلى دور العرض السينمائية بعد فترة غياب طويلة عن البطولة المطلقة بالسينما، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وكانت هيفاء وهبى ركزت خلال السنوات الماضية على التواجد فى الدراما التليفزيونية، ومن أبرز المسلسلات التى قدمتها "لعنة كارما" عام 2018، و"الحرباية" عام 2017، فيما ظهرت ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى.

وظهرت هيفاء وهبى ضيف شرف أيضا فى فيلم "خير وبركة" الصادر عام 2017، بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وسيد رجب وبيومى فؤاد وكريم عفيفي ومحمد ثروت، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

جدير بالذكر أن آخر فيلم عرض لهيفاء وهبي في السينما قبل "أشباح أوروبا" حمل عنوان "حلاوة روح" الصادر عام 2014 وشاركها البطولة باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.