شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون وعلى بدرخان أول الحضور على السجادة الحمراء لمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الايطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد>

كما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الايطالى انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.









