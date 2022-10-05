شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عزيز: الانتهاء من تحضيرات "حريم كريم 2" قريبا وإعلان التفاصيل فى مؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيناريست زينب عزيز مؤلفة فيلم "حريم كريم" في تصرح خاص لـ"الخليج 365" إنه جارى حاليا التحضير للجزء الثانى من الفيلم، للانتهاء منها قريبا، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة الثانية من العمل.

وكانت الفنانة بشرى "منتجة الفيلم" ذكرت خلال لقاء تليفزيونى أن الجزء الثانى من الفيلم يحمل عنوان "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وبمشاركة ابنه تيام، كما أوضحت أن هناك أغانى سوف يتم تقديمها داخل العمل مثل الجزء الأول.

فيلم "حريم كريم" الجزء الأول تم طرحه عام 2005، وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان من إخراج على إدريس.

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبى" مع كل من الفنانة يسرا اللوزى، شيرى عادل وإدوارد، وإخراج إيهاب راضى.