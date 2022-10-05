شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصل عروس البحر لتسلم تكريمها ووسام والديها من مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل، النجمة دنيا سمير غانم إلى مدينة الإسكندرية لاستلام تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، برئاسة الناقد الأمير أباظة، كما تتسلم وسام ملوك الكوميديا الذى منحه المهرجان لاسم النجم الكبير الأستاذ سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز .

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الايطالى انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.