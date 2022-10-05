شكرا لقرائتكم خبر عن الخناقة لسه شغالة.. أنجلينا جولى تتهم براد بيت بالاعتداء على أطفالهما.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور جديد لسلسلة الدعاوى القضائية بين النجمين أنجلينا جولى وبراد بيت، حيث اتهمت النجمة زوجها السابق بالاعتداء على أطفالهما فى مشاجرة حدثت بينهما على متن طائرة فى سبتمبر 2016.

واستغلت جولى معركتهما القانونية بشأن مصنع نبيذ شاتو ميرافال اشتراه الزوجان السابقان منذ أكثر من عقد لترفع دعوى مضادة ضد بيت، وتصف دعوى جولى ما حدث معها حيث أمسك بيت جولى من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض، فضلا عن خنقه أحد الأطفال وضرب آخر فى وجهه وفقا لرويترز.

ولم يرد محامو بيت بعد على ما جاء فى الدعوى، أما بالنسبة لدعوى مصنع النبيذ التى أقامها من قبل بيت ضد جولى كانت بسبب انتهاك أنجلينا للحقوق التعاقدية بعد أن باعت نصيبها من المصنع دون علمه.

ويزعم محامو جولى أن المناقشات مع فريق بيت حول بيع نصيبها من الشركة، قد انهارت بعد أن ساومها على توقيع اتفاقية عدم الإفشاء عما حدث منه تجاهها وتجاه أطفالها مقابل تنازله عن دعوى مصنع النبيذ، وهو ما رفضته أنجلينا بسبب الدفاع عن حقوقها وحقوق أبنائها.