شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. انطلاق مهرجان الإسكندرية.. وأمير كرارة يستعد لـ"سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد، اليوم الأربعاء، أحداثا عديدة على الساحة الفنية المحلية والعالمية أبرزها انطلاق مهرجان الإسكندرية فى دورته الـ38، أمير كرارة يستعد لـ"سوق الكانتو"، هند صبرى وماجد الكدوانى ورامى إمام يحتفلون بعرض "فضل ونعمة".

ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز أحداث الفن التى تم نشرها على الخليج 365..

انطلاق مهرجان الإسكندرية وتكريم دنيا سمير غانم

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى، وذلك بعرض فيلم برسوم يبحث عن وظيفة وهو من إنتاج 1923 وإخراج محمد بيومى ومدته 16 دقيقة، ويعتبر أول فيلم روائى مصرى صامت فى تاريخ السينما المصرية، وأول فيلم صوّر على مستوى أفريقيا، أخرجه وصوره وأنتجه رائد السينما المصرية محمد بيومى و يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة دنيا سمير غانم باعتبارها أبرز نجمات السينما والدراما التليفزيونية المصرية، والتى أكدت على موهبتها الكبيرة مع ما قدمته من أعمال، خلال الفترة الماضية، وذلك حسب ما كشفه رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة.

أمير كرارة يستعد لـ"سوق الكانتو".. وحسين المنباوى يضع قائمة الترشيحات

يستعد النجم أمير كرارة لبدء تصوير مسلسله الجديد "سوق الكانتو"، المقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، حيث تم بناء الديكرو الأساسى للعمل خلال الأيام الماضية.

وفى السياق ذاته، وضع المخرج حسين المنباوى، قائمة من الترشيحات للممثلين، وتجرى الجهة المنتجة التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن شركة سيرجى وضعت خطة زمنية للبدء والانتهاء من تصوير المسلسل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الأسماء خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كل التفاصيل.

هند صبرى وماجد الكدوانى ورامى إمام يحتفلون بعرض "فضل ونعمة" اليوم

تحضر النجمة هند صبرى، اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلمها الجديد "فضل ونعمة" في مدينة جدة السعودية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشاركها حضور العرض الخاص النجم ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام والسيناريست أيمن وتار والمنتج أحمد الجنايني يأتي طرح فيلم "فضل ونعمة" متزامنا مع بدء عرض في دور السينما بمصر والوطن العربي وباقي دول العالم.

أول ظهور لـ براد بيت بعد اتهام إنجلينا له بضربها

شوهد النجم العالمى براد بيت فى لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، بعد ساعات فقط من تقديم زوجته السابقة أنجلينا جولى وثائق قضائية تتهمه بـ"خنق'' أحد أطفالهما الستة خلال نزاع عنيف على متن طائرة خاصة، وضرب آخر، كما ضرب الممثلة فى الحائط وهو يشد شعرها.

وقالت جولى، 48 عامًا، إن زواجهما انهار في رحلة سبتمبر 2016 ، حيث زعمت أن بيت، 58 عامًا ، كان مسيئًا جسديًا وعاطفيًا لي وللأطفال، الذين كانوا في ذلك الوقت بين سن 8 و 15 عامًا".

وتقول إن بيت هاجمها لفظيًا بعد أن اتهمها بأنها "تحترم الأطفال أكثر من اللازم" وبعد 90 دقيقة بدأت بالصراخ عليها ودفعها إلى جدار الحمام وضرب سقف الطائرة.

يحيى الفخرانى وإلهام شاهين وليلى علوى يزرعون شجرة لروح هشام سليم

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها صورا لها فى صقلية برفقه النجوم يحيى الفخرانى وليلى علوى وأحمد بدير أثناء زراعتهم شجرة لروح النجم الراحل هشام سليم، وكتبت قائلة: "زرعنا شجرة باسم هشام سليم الله يرحمه الفاتحة لروح هشام سليم".