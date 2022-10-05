فن ومشاهير

محمد شاهين: "أنا عايز أهج وأطفش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبر الفنان محمد شاهين عن ضيقه من أوضاع الفن في مصر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "شاهين": "مساء الخير يا جماعة أنا عايز أهج، أطفش، أعمل أي حاجة، علشان خلاص كده كفاية، والله العظيم كفاية، كل مدى كل ما بننزل أكتر لتحت، وأنا مش عارف أعمل كده".

وأضاف في تعليق: "انتوا يا جماعة مش فاهمين أنا أقصد إيه؟، إنتوا شايفين إحنا وصلنا لإيه في الفن؟، يا جماعة كل واحد وعلاقته بربنا هو عارفه كويس يا جماعة، أرجوكم افهموني، أنا بتكلم على اللي وصلنا له في الفن، الفن اللي هو أكل عيشي".

المطرب محمد شاهين، طرح كليب أحدث أغانيه "مكحل"، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

شاهين تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، وكتب كلمات الأغنية التي جاءت باللهجة المصرية خالد فرناس، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإخراج وائل بشارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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