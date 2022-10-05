"هضرب مصطفى قمر وابنه".. خالد سرحان يشارك في فيلم "أولاد حريم كريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان خالد سرحان مشاركته في فيلم "أولاد حريم كريم" وذلك عبر صفحته الشخصية الخاصة بموقع فيسبوك.

وكتب خالد سرحان مازحًا: "انتظروني في أولاد حريم كريم، بس المرة دي مش هضرب مصطفى قمر، ده أنا هضربه هو وابنه".

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم"، هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير "حريم كريم".

وقال الفنان مصطفى قمر، ضمن لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا، :"المفاجأة اللي عايز أقولها ليكم إن شاء الله تيام قمر هيشارك في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".

يذكر أن فيلم "حريم كريم"، عرض 2005، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، والفنان الراحل طلعت زكريا، وريهام عبدالغفور، ومن إخراج على إدريس.