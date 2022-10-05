فن ومشاهير

ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الكلاسيكية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "حبيبي الحلو"، وعلق آخر: "جمالو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" والذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة العمل: أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داوود، هبة عبدالغني، نهال عنبر، محمود البزاوي، إدوارد، ابتسام الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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