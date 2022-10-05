ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الكلاسيكية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "حبيبي الحلو"، وعلق آخر: "جمالو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" والذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة العمل: أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داوود، هبة عبدالغني، نهال عنبر، محمود البزاوي، إدوارد، ابتسام الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.

View this post on Instagram

https://www.instagram.com/p/CjVlbmfj7Ai/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading