لماذا أجل السقا عرض مسلسل"وزن الريشة" بعد شهر رمضان المقبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر الفنان أحمد السقا تأجيل تصوير مسلسله الجديد "وزن الريشة" المكون من 8 حلقات، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، لاسيما وأنه تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويحتاج هذا العمل إلى تفرغ تام وتحضيرات كبيرة، ومن المقرر أن يعلن السقا عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "وزن الريشة" تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج مريم أحمدي، و يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي مليء بالمفاجآت، وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة العمل وعلى رأسهم: غادة عادل، شريف سلامة، أسماء أبو اليزيد.

وفي سياق آخر ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "السرب" الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة لاسيما وأنه يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويقدم عدد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في هذه الملحمة الاستثنائية، ويشارك في بطولته: دياب، نيللي كريم، شريف منير، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.