رسميا إلغاء حفل محمد الشرنوبي في مهرجان الموسيقى العربية.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حسمت الشئون القانونية في دار الأوبرا، موقفها من مشاركة الفنان محمد الشرنوبي، في فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، المقرّر إقامتها في الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل،

وقررت الشئون القانونية، التراجع عن التعاقد الذي تم مع الفنان محمد الشرنوبي، بوجود أزمته القضائية مع المنتجة سارة الطباخ، التي تقدمت بشكوى عبر محاميها ياسر قنطوش.

إدارة المهرجان، من جانبها قامت رسميا باستبعاد الفنان محمد الشرنوبي، من إحياء الحفل المقام يوم 1 نوفمبر، وحلت مكانه المطربة ريهام عبد الحكيم، لتقدم الحفل بمشاركة المطرب العراقي همام إبراهيم.

ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "إدارة المهرجان، قامت بإلغاء تعاقدها مع االفنان محمد الشرنوبي، بناء على الحكم الصادر لصالح المنتجة سارة الطباخ".

وتابع: "الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في مايو الماضي، أكد على أن شركة إيرث برودكشن والتي تمثلها المنتجة سارة الطباخ، هي الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي طبقا للعقد، وبالتالي اي تعاقد له منفردا يعتبر باطل".

مصدر في دار الأوبرا، في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على الأزمة، قائلا: "الفنان محمد الشرنوبي، عقد أمس الأحد جلسة مع أعضاء من إدارة المهرجان، وقدم مستندات تؤكد سلامة موقفه القانوني من النزاع مع المنتجة، وصدور أحكام قضائية نصت على فسخ عقد الوكالة".

وتابع المصدر: "الشئون القانونية في دار الأوبرا، قامت بدراسة الملف، و قررت التراجع عن مشاركة الفنان في المهرجان"

الفنان محمد الشرنوبي، سبق وواجه شبح حفله بالمهرجان، بسبب الشكوى التي تقدمت بها أيضا المنتجة سارة الطباخ إلى إدارة دار الأوبرا، في الدورة 28، التي أقيمت عام 2019، وقام بإحياء الليلة الحادية عشر، بعد التنازل عن أجره.

المنتجة سارة الطباخ، أصدرت في يونيو الماضي، بيانا حذرت من خلاله كافة الجهات، بعدم إبرام أي تعاقدات مع الفنان محمد الشرنوبي، إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله، وهي شركة إيرث برودكشن.