نجوم الفن يزرعون شجرة لروح هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قام عدد من نجوم الفن، بزراعة شجرة بجزيرة صقلية، وأهدوها لروح الفنان الكبير هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا يوم 22 سبتمبر الماضي.

ومن بين الفنانين الذين قاموا بزراعة الشجرة: يحيى الفخراني، إلهام شاهين، ليلى علوي، أحمد بدير.

وكان هذا على هامش حضورهم حفل ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي مساء أمس الثلاثاء في مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية.

الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وترك الفنان الراحل أعمالا هامة في المسرح والسينما والتليفزيون.

ومن أبرز أعمال الفنان هشان سليم: "شارع محمد علي، أرابيسك، محمود المصري، يا دنيا يا غرامي، إمبراطورية ميم، بين عالمين، الناظر، المصراوية، ليالي الحلمية، كريستال" وغيرها.