شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية تضرب فريق الإنتر وشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، تعرض مهاجم الفريق خواكين كوريا للإصابة، يأتي ذلك فى ظل غموض موقف اللاعب حتى هذه اللحظة، وجاءت إصابة اللاعب عبارة عن كدمة قوية فى الركبة، الشئ الذي لم يتأكد منه الفريق الإيطالي حتى الآن، ومن ثم فإنه من المقرر أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، للتأكد من أن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة فقط.

وما زالت الشكوك تلاحق اللاعب حول مقدرته اللحاق بمباراة برشلونة القادمة من عدمه، خاصة أن النتائج المبدئية ليست مطمئنة حتى هذه اللحظة، ومما لا شك فيه أن غياب اللاعب عن لقاء الجولة الرابعة، أمام الفريق الكتالوني فى دوري الأبطال، سيكون له أثرًا سلبيًا على الفريق، خاصة أن اللاعب كان أحد أفضل اللاعبين فى الفريق الإيطالي خلال مواجهة الأمس.



كيف يفكر إنزاجي حال غياب اللاعب؟

ويري إنزاجي أن غياب اللاعب عن الفريق فى الفترة المقبلة سيعد ضربة موجعة للفريق بكل تأكيد، ولكن أكد أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، والقادرين على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة، والتعامل مع الظروف الصعبة، خاصة أن الفرق المنافسة تعاني من بعض الغيابات المؤثرة أيضًا ضمن صفوفها، وأوضح أنه من سمات الفرق الكبري إيجادة التعامل مع الظروف، الشئ الذي سيخطط له الفريق.



أهمية الفوز على برشلونة فى الكامب نو

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان سيذهب لمدينة برشلونة من أجل إلحاق الهزيمة الثانية بالفريق الكتالوني، وتعد هذه المباراة مهمة للفريق، لأنه فى حالة عدم مقدرة الفريق الإيطالي من تحقيق نتيجة إيجابية، فإن هذه المباراة ستعطي دفعة كبيرة للفريق الأسباني، مما قد تجعله يصعد مع بايرن ميونخ.