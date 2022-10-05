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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "صالون هدى" لــ هانى أبو أسعد فى مهرجان كالجارى للأفلام العربية والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق فى مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى محل لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأساً على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، والفيلم من تأليف وإخراج هانى أبو أسعد، بطولة على سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادى.
فيلم صالون هدى
وعرض "صالون هدى" أمس الثلاثاء فى افتتاح مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، وسبق أن فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفازت بطلة الفيلم ميساء عبد الهادي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.
يشار إلى أن "صالون هدى" عُرض في عدة دور عرض أميركية، وشارك في مهرجان أنا للسينما العربية المعاصرة بأميركا، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان ناشفيل السينمائي بأميركا ومهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي بإسبانيا، وكان عرض الأول في العالم العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، وافتتح مهرجان PalestineReel السينمائي.
وحصد الفيلم الكثير من الإشادات العالمية إذ مدحته أبرز وسائل الإعلام العالمية، فكتبت ويندي آيدي في سكرين دايلي: "يعود أبو أسعد في صالون هدى لمنطقته المعهودة التي يبدع فيها"، وعبر موقع إندي واير كتبت كيت إيربلاند "صالون هدى لا يهدر ثانية، فيتحول من محادثة بسيطة لدراما مرعبة". وعلى موقع لوس أنجلوس تايمز "تقريباً كل مشهد مصور على هيئة لقطة واحدة متواصلة، هي تقنية تجذبك أحياناً، وفي أوقات أخرى تلفت انتباهك إلى براعة أبو أسعد"، وكتب موقع فارايتي "بحكمة يغلب عليها الهدوء تمكنت منال عوض من تجسيد موقف هدى المتصاعد أثناء مشهد التحقيق".