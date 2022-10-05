شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "صالون هدى" لــ هانى أبو أسعد فى مهرجان كالجارى للأفلام العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض الفيلم الروائى "صالون هدى" للمخرج هانى أبو أسعد ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كالجارى للأفلام العربية فى كندا، والذى يقام فى الفترة من 7 إلى 9 أكتوبرالجارى، إذ يُقام العرض يوم الأحد 9 أكتوبر الساعة 7 مساءً بتوقيت كندا.

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق فى مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى محل لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأساً على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، والفيلم من تأليف وإخراج هانى أبو أسعد، بطولة على سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادى.



فيلم صالون هدى