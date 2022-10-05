شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الفائزين بجائزة النيل فى الفنون منذ إنشائها بعد ترشيح يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الفنان الكبير يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، وهو الأمر الذى علق عليه "الفخرانى" حيث قال إنه تلقى الخبر وهو في قلب البحر الأبيض المتوسط، حيث يحضر مهرجان سينمائي لذوى الهمم، وأسعده الخبر كثيرا موجها الشكر لنقابة الممثلين على ترشيحها له.

وأشار الفخرانى إلى أنه سبق وترشح للجائزة من قبل جامعة القاهرة، متمنيا أن يكون الفوز بالجائزة حليفه فى هذه المرة.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.. ونوضح لكم جميع من حصلوا على جائزة النيل فى الفنون منذ إطلاقها:

فى 2021 فاز بالجائزة المخرج الكبير داود عبد السيد، وفى 2020 فاز الفنان التشكيلى مصطفى عبد المعطى، وفى 2019 فاز بها الدكتور أحمد نوار، وفى 2018 فاو بها الدكتور مصطفى الرزاز، وفى 2017 فاز بها المخرج على بدرخان، وفى 2016 فازت بها النجمة ماجدة الصباحى، وفى 2015 فازت بها سيدة المسرح العربى سميجة أيوب، وفى عام 2014 فاز الفنان أحمد طوغان بالجائزة، وفى 2013 فاز الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وفى 2012 الكاتب وحيد حامد، وفى 2011 الدكتور أحمد رفعت، وفى 2010 الفنان مصطفى حسين ، وفى 2009 الدكتور محمد طه حسين، وفى 2008 الفنان سعد أردش، وفى 2007 المخرج يوسف شاهين، وفى 2006 حجبت الجائزة، وفى 2005 الفنان محمد حامد عويس، وفى 2004 الفنان آدم حنين، وفى 2003 الدكتورة سميحة الخولى، وفى 2002 الدكتور ثروت عكاشة، وفى 2001 حجبت الجائزة، وفى 2000 فاز بها الفنان حسين بيكار، وفى 1999 فاز بها الفنان صلاح طاهر .

وفى سياق متصل بدأ المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2023، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وكان ترأس الدكتور الفخراني مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، وأعرب الدكتور يحيى الفخرانى الرئيس التنفيذى للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذى يهدف إلى إثراء المجال الفنى، خاصة الإنتاج الدرامى، ويسعى إلى تشجيع كل المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين فى كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التى استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.