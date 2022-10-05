شقيق درة التونسية يُذهل الجمهور بوسامته والمعجبات يطلبن يده للزواج !! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:43 مساءً - شاركت النجمة درة التونسية جمهورها في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورتها برفقة شقيقها الذي وصفته الأعز على قلبها.

درة التونسية نشرت صورة مجمعه لها مع شقيقها الأصغر في مراحل عمرية مختلفة وارفقتها بالتعليق قائلة: “أخي أحبك جدًا”.

الصورة حازت على إعجاب الكثير من محبي درة التونسية كما طالبها عدد كبير من معجباتها بأن يرتبطن بشقيقها من خلال تعليقاتهم بوصفهن بالقول :”اخوكي قمر أوي” وغيرها الكثير من التعليقات.

درة التونسية مع شقيقها

درة تهنئ زوجها بعيد ميلاده: ابتسامتك تجعل قلبى يبتسم

من ناحية أخرى، هنأت النجمة درة زوجها هانى سعد بعيد ميلاده متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح، وكتبت درة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “ابتسامتك تجعل قلبى يبتسم، أتمنى أن أراك دائمًا سعيدا يا حبيبى، عيد ميلاد سعيد”.

درة: فكرت في الإعتزال.. والفن يحكمه الشللية

كشفت الفنانة درة عن سبب تفكيرها في إعتزال الفن، وقالت انها لم تحصل على حقها كممثلة، وأن جزء كبير من الفن يحكمه الشللية، على حد وصفها.

وأضافت درة خلال استضافتها ببرنامج «صدى الملاعب» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الاغا على قناة «mbc»، انها تنازلت ماديا كثيرا، ولا تعتبر الشهرة غاية لها،

وعن خضوعها عن عمليات التجميل قالت:” لم أخضع من قبل لاى عملية تجميل”، وأوضحت انها لا تتقبل النقد.

كما حكت عن زوجها هاني سعد وقالت: «بدأت أعجب به لما اقتربنا من بعض أكثر، واكتشفت الجانب الإنساني في شخصيته، جانب الهزار وخفة الدم، ومع تفاصيل صغيرة زي الاهتمام بدأ الحب.

أحدث أعمال درة التونسية

وتعرض منصة watch it الرقمية، فيلم جدران الذى ينتمى لأعمال الرعب، والفيلم بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

ويأتى عرض فيلم “جدران” الذى تقوم ببطولته النجمة درة، بعد عرض فيلمها الأخير “الكاهن” على منصة watch it بشكل حصرى فى عيد الفطر الماضى، وشارك درة بطولة “الكاهن” كلاً من إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وعرضت منصة watch it عددا من أعمالها الأصلية خلال الفترة الماضية منها مسلسل “ريفو” المكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومسلسل “تحقيق” من 12 حلقة بطولة أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى وإخراج شانك.

درة تنتظر مسلسل «التهمة»

وعلي جانب أخر تنتظر الفنانة درة عرض مسلسلها الجديد «المتهمة»، المقرر انطلاقه غد الخميس 6 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

«مسلسل المتهمة» مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، غادة طلعت، على الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبدالحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، إخراج تامر نادي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض حول حادث تجد بعده البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

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