يحيي الفخراني في مرمي الإنتقادات بعد ظهوره بهذا الشكل مع ليلى علوي: “أحرج زوجته” – «صورة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:43 مساءً - يواجه الفنان المصري يحيى الفخراني موجة انتقادات على مواقع التواصل، بسبب صورة له مع مواطنته الفنانة ليلى علوي وزوجته لميس جابر

ونشرت ليلى علوي الصورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام“، وأظهرت “الفخراني” جالسًا بجوارها وواضعًا يده على كتفها، فيما جلست زوجته الكاتبة لميس جابر بمفردها في الجهة المقابلة من الطاولة

وتداول مصريون الصورة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتقادات للفنان الكبير بسبب “اهتمامه بليلى علوي وتجاهل زوجته في الصورة”، فيما قال آخرون إن الصورة تمثل “إحراجًا شديدًا للزوجة”

ويتواجد يحيى الفخراني وليلى علوي ولميس جابر في العاصمة الإيطالية روما لحضور فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية، الذي افتتح فعالياته قبل 5 أيام، تحت شعار “سينملا بلا حدود”

يحيى الفخرانى وليلى علوي يزرعان شجرة لروح هشام سليم

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها صورا لها فى صقلية برفقه النجوم يحيى الفخرانى وليلى علوى وأحمد بدير أثناء زراعتهم شجرة لروح النجم الراحل هشام سليم، وكتبت قائلة: “زرعنا شجرة باسم هشام سليم الله يرحمه الفاتحة لروح هشام سليم”.

ويشارك وفد من الفنانين المصريين في مهرجان الأمل الدولي بمدينة باليرمو عاصمة صقلية الإيطالية، والمقام في مركز للتنمية الفكرية مع ذوي الهمم المقيمين بالمركز.

ليلي علوي تسلم يحيي الفخراني درع تكريمة: شكرا لأول من قدمني للناس”

وحرصت الفنانة ليلى علوي، علي تسليم الفنان الكبير يحيي الفخراني درع تكريمه من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، فى احتفالية كبرى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير، بجانب عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

ووجهت ليلي علوي رسالة خاصة للفخراني، قائلة: «شكرا لأنك أول من قدمتني للناس، تعملت منك الكثير، أنا بحبك أوي وربنا يحفظك لينا ولأسرتك يارب».

وقدمت “علوي” التحية للفنان يحيى الفخراني عقب دخوله المسرح لتكريمه، وهتفت له: «كلنا بنحبك يا يحيى».

وجاءت احتفالية الفنان يحيى الفخراني تحت عنوان :«يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني»، وقدمتها الإعلامية شافكي المنيري، بينما تحدث الفنان الكبير عن مشواره الفني، وأهم محطاته الفنية.

كلمة يحيى الفخراني بمهرجان القاهرة للدراما

من جانبه، قال الفنان يحيى الفخراني، خلال كلمته بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما والذي يرأس دورته الأولى: “بشكر كل الحضور وأقول لهم منورين، فبدونكم المهرجان مش هينور، فشكرا جزيلا بحضوركم وشكر واجب للقائمين على هذا المهرجان، وهي نقابة المهن التمثيلية وشركة pod، وكل من ساعد في إنجاح هذا الحدث اليوم”.

وتابع: “عاصرت الدراما منذ البداية ومنذ مهرجان الإذاعة والتليفزيون وسعادتي لوجود مهرجان الدراما برغم أنه عاد على استحياء، فالدورة هذه هي دورة تجريبية على الأعمال اللي قدمت في رمضان العام الماضي، ولكن خلال الدورة القادمة ستشارك كل الأعمال سواء داخل أو خارج رمضان بجانب الأعمال والإنتاج العربي، وأتمنى أن يصل المهرجان للعالمية. فكل تمنياني بالازدهار والرقي، احنا كبلاد في احتياج للدراما أكثر لأن بها جزء تعليمي ووعي أكثر من رفاهية المتعة الفنية”.

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