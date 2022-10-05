شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: انتظروني في الكوميديا الرومانسية "هاشتاج جوزني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الشاب أمير المصري إن نجاحه في السينما العالمية لا يتعارض مع تواجده على الساحة، مؤكدا في تصريحات صحفية إنه يعلم جيدا أهمية المشاركة في الأعمال الفنية في الغرب وبالتحديد في هوليوود، ولكن ذلك لا يعني أن ينسى المشاركة والتواجد في السينما المصرية والعربية، والتي لها مكانة عالمية وساهمت في تقديم العديد من الأعمال والقامات الفنية التي وصلت للعالمية.

وأشار أمير المصري إلى أنه سيعود من جديد للساحة الفنية العربية من خلال فيلم "هاشتاج جوزني"، من إخراج عصام نصار، ويشاركه البطولة مايان السيد، وبيومي فؤاد، وصابرين، والفنانة الاستعراضية دينا، واسلام إبراهيم وعدد من النجوم.

وأضاف أمير المصري الحائز على جائزة البافتا كأفضل ممثل عن فيلم "ليمبو" عام 2021: الفيلم من النوعية التي تستهدف شريحة كبيرة في عالمنا العربي، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي الي زواج أي فتاة يعترف لها بحبه" .

جدير بالذكر أن الظهور الأول لأمير المصري كان مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، قام بعدها بالمشاركة في عدد من الأعمال المصرية والأجنبية، ليكون انتقاله نحو العالمية من خلال فيلم "ليمبو" الذي فاز بالجائزة الذهبية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 ، ودخوله القائمة الواعدة لوجوه شاشة الغد البريطانية، كأحد الوجوه الصاعدة في عام 2021، لتتوالى الأدوار بعدها وعلى رأسها أدائه لدور محمد الفايد في المسلسل الشهير (The Crown)، وفيلم ماء ورد للمخرج العالمي جون ستيوارت، إضافة لأدواره في فيلم "ساس روج هيروز"، وأيضا فيلم "كلوب زيرو" مع المخرجة العالمية جيسيكا هاوسنر، و "إن كاميرا" لخالد النقاش.