شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام مع بناته وزوجته: "لما دى تبقى أسرتك يبقى ربنا كارمك قوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد صيام متابعيه عبر إنستجرام بصورة برفقه زوجته وبناته بعد حفل زفاف ابنته آية أمس، معلقا عليها "لما ربنا يبقى كارمك قوى تبقى دى أسرتك، ربنا ما يحرمنى منكم".



تغريدة احمد صيام على فيس بوك

واحتفل الفنان أحمد صيام بحفل زفاف ابنته آية، بصورة على "فيس بوك" تجمعه بالعروس، موجها رسالة إلى "العريس" قائلا: "مبروك عليك يا عصام وحطها فى عينيك".

وجاء فى منشور الفنان أحمد صيام: "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى أمد عمرى حتى أديت رسالتى كأب.. بنتى آية آخر العنقود القمر بتاعى كبرت وبقت عروسة وجه ابن الحلال خدها منى.. مبروك عليك يا عصام وحطها فى عينيك".

وأضاف "صيام": "وقبل كل حاجة شكرا لحبيبتى وشريكة عمرى رانيا فتح الله وشكرا لكل اللى شرفونى بالحضور من الأهل والأصدقاء والزملاء".