شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين قبل ذكرى رحيل والدها: يبدأ أكتوبر وأحس أن روحك معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورا لوالدها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين على حسابها الشخصى على موقع "إنسجرام"، قبل ذكرى وفاته.

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة المنشورة بكلمات مؤثرة عن رحيل والدها حيث قالت "يبدأ شهر أكتوبر وأحس إن روحك حواليا طول من أول 6 لـ14 يوم وفاتك يبدأ بأفلامك العظيمة عن أكتوبر كنت بتحبه الشهر ده وكنت أقولك بحسه عيد ميلادك التانى لأن طول الوقت بيحتفلوا بأفلامك عن أكتوبر وحشتنى أوووى فى جنات النعيم فى صحبة الأخيار والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا يارب".



تغريدة رانيا محمود ياسين على انستجرام

وفي وقت سابق شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها صورة قديمة لوالدها الراحل النجم محمود ياسين عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت رانيا، على الصورة قائلة "يا روح قلبي الله على جمالك وروحك وكريزمتك الله يرحمك أنت في جنات النعيم بنفس شكلك وسنك ده دلوقتي يا قمر حياتي الذي غاب بجسده ولكن ينير قلبي بروحه".

وشاركت رانيا محمود ياسين، فى مسلسل "انحراف"، وعرض رمضان الماضى، و مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.