شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تريلر فيلم جينفير لوبيز الجديد Shotgun Wedding والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت "أمازون" تريلر الفيلم الجديد للممثلة والمغنية جينيفر لوبيز، وتظهر لوبيز كعروس محتجزة كرهينة فى المقطع الدعائى الأول لفيلم Shotgun Wedding.

وتدور أحداث الفيلم أنه من المقرر نجمى الفيلم جينيفر لوبيز وجوش دوهاميل في دور دارسي وتوم، وهما زوجان مخطوبان يجمعان أحباءهما معًا لحضور حفل زفاف في جزيرة استوائية، وفقا لـ"هافبوست".

وأعلن الملصق الخاص بالفيلم أن الفيلم سيصدر فى 27 يناير المقبل على Prime Video.

ومن جهة أخرى قالت جى لو عبر حسابها بإنستجرام: "لا أطيق الانتظار حتى تروا فيلم ShotgunWedding، العرض الأول في 27 يناير على primevideo".

وكان بين أفليك قد أوضح سابقا، أنه يريد أن يبدأ حياة جديدة مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر فى "باسيفيك باليسايد" للبيع بقيمة 30 مليون دولار، حسبما نشر موقع hola.

تأتى تلك الخطوة بعدما تراجع الثنائى عن فكرة شراء منزل زوجية جديد، والانتقال للعيش بمنزل "جى لو"، الذى استأجرته منذ العام 2016، ولكن نتيجة خضوعه حالياً لبعض التعديلات والإصلاحات، قررا استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، خطيب ماريا كارى السابق، والذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.