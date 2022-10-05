شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" يقترب من 117 مليون جنيه فى السينمات بعد 14 أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 61,471 ألف جنيه فى شباك تذاكر، أمس الثلاثاء، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية، ليقترب إجمالى إيراداته من 117 مليون جنيه خلال 14 أسبوعا عرض، حيث سجل 116,856,386 جنيها رسمياً، وانطلق عرض الفيلم يوم 30 يونيو الماضى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.