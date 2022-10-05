شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ديزنى العالمية على الجليد تعود إلى مصر بعد غياب 15 عاما "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب 15 عاماً، تعود عروض ديزنى العالمية "ديزني على الجليد" إلى مصر، من هلال عروض سيتم تنظيمها باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 21 وحتى 31 ديسمبر المقبل، حيث ستتاح تذاكر العروض عبر شركة "تذكرتى".

وقال ستيفن أرمسترونج، نائب الرئيس الإقليمي بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة FELD أنه متحمس للإعلان عن عودة ديزني على الجليد بالقاهرة، بعد 15 عاما منذ آخر مرة، وقال "هذا شيء يدفعنا للحماس بشكل كبير جدا"، مشيراً إل أنه سيتم إحضار كل شخصيات ديزني "ميكي وميكي ماوس وغيرها" للعروض المزمع تقديمها داخل استاد القاهرة، موضحاً ـن "ما يحدث شء يبعث الحماس وكلنا متشوقون لهذا الحدث وسوف يسعد الأطفال بهذا الحدث في مصر".

ووجه محمد عامر رئيس شركة دينو اكتيفيشن، الشكر لشركة تذكرتى التي ستتيح تذاكر العرض، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الدعم الإعلامى الذى تقدمه، وقال "هدفنا إسعاد الأسرة المصرية".

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الترفية يعد أحد أكبر الأنشطة في العالم اقتصادياً ويحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لمصر التي أعدتها الوزارة مع تحالف دولي متخصص خلال عام 2021، للترويج للمقصد السياحي المصري والتي تهدف لإبرازه بصورة ذهنية جديدة كمقصد نابض بالحياة وذلك من خلال الفعاليات والأحداث والمهرجانات والعروض الترفيهية، لافتاً إلى أن هذا النوع من العروض يأتي في إطار ملامح هذه الاستراتيجية، لافتاً إلى أن عودة عروض ديزني مرة أخرى إلى مصر تعد بمثابة رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، كما يُبرز تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودور القطاع الحكومي لتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره.

وتعد أحد أهداف هذه العروض هو إدخال نوع جديد من النشاطات الترفيهية على الأسرة المصرية، وسوف تقدم "ديزني على الجليد" من خلالها باقة من أمتع العروض الترفيهية الاستثنائية مع مجموعة من نجوم ديزني التي تمنح الجمهور المصري أجواء مفعمة بالحيوية والحماس، وإتاحة فرصة المشاهدة أمام عدد كبير من المشاهدين.



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى



مؤتمر عروض ديزنى