شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل كيم كاردشيان كمحامية فى خطر بعد تسوية بمليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصبح تسوية "لجنة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية (SEC) التي قدمتها كيم كاردشيان مؤخرًا عقبة في حياتها المهنية كمحامية، حيث اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نجمة تلفزيون الواقع بالإعلان عن عملة مشفرة على حسابها على انستجرام، حيث وافقت على دفع 1.26 مليون دولار كغرامة.



كيم كاردشيان

وقال أندرو ستولتمان، أستاذ قانون الأوراق المالية في جامعة نورث وسترن، لموقع E! أخبار ، أعتقد أن كيم كاردشيان فعلت الشيء الصحيح من خلال تسوية هذا بسرعة بدلاً من محاربته وامتصاص الموارد من لجنة الأوراق المالية والبورصات."

وأوضح ستولتمان أنه على الرغم من اكتشاف أن كاردشيان انتهكت قانون الأوراق المالية الفيدرالى، إلا أن هذا لم يكن إجراءً جنائيا ولن ينهى مسيرتها المهنية كمحامية.

وكان تقرير جديد قد كشف أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تدرس حاليا لتصبح محامي،ة مشيرة إلى أنها تخطط لتأسيس شركة توظف فيها الأشخاص الذين قضوا عقوبات بالسجن وأفرج عنهم.

وخلال استضافتها في برنامج "Late Late Show" الأمريكى قالت كيم "هدفى النهائي، هو أن أتمكن من مساعدة ودعم الأشخاص الذين أؤمن بهم حقا، والذين لا نستطيع تمويل قضاياهم أو يحتاجون حقا إلى التوجيه.. بعد ذلك، آمل أن أؤسس شركة توظف أشخاصا مسجونين سابقا لمساعدتهم على العمل".