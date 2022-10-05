شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ حمام وفرجانى.. تعرف على أشهر شخصيات المعلم فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل، اليوم الأربعاء، اليوم العالمى للمعلم، لما له من دور بارز فى مختلف المجتمعات، ولم تغفل السينما أو الدراما المصرية هذا الدور، فعلى مدار سنوات طويلة كان المعلم أحد الشخصيات المهمة التى يعتمد عليها عدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الشهيرة، بعضها ما تم تقديمه بصورة كوميدية حول علاقة المعلم بطلابه والبعض الآخر سلط الضوء على أهمية وجود المعلم في حياة أولاده.

وفى اليوم العالمى للمعلم نرصد لكم أشهر أدوار المعلمين فى السينما والدراما المصرية:

نجيب الريحانى

أستاذ حمام مدرس اللغة العربية كان من أبرز أدوار المعلم فى السينما المصرية والتى جسدها الفنان الراحل نجيب الريحانى، خلال أحداث فيلم "غزل البنات" عام 1949، حيث جسد شخصية المعلم الفاضل الذى يتمسك بمبادئه وأفكاره رغم حالته المادية الصعبة، وشارك به برفقة الفنانة ليلى مراد والتى يقع فى حبها خلال أحداث العمل.

فيلم "غزل البنات" بطولة نجيب الريحانى، ليلى مراد، يوسف وهبى، أنور وجدى، محمد عبد الوهاب، سليمان نجيب، محمود مليجي، والعمل من سيناريو وقصة أنور وجدى، حوار بديع خيرى، وإخراج أنور وجدى.



نجيب الريحاني

نور الشريف

وفى عام 1984 قدم الفنان نور الشريف شخصية "المُعلم فرجانى" خلال أحداث فيلم "آخر الرجال المحترمين"، والتى سلط الضور من خلاله على دور المعلم ومسئوليته تجاه طلابه، حيث دارت الأحداث حول المعلم "فرجانى" الذى يصطحب تلاميذه فى رحلة من الصعيد إلى حديقة الحيوان لكن يفقد طفلة أثناء انشغال المشرفين عنها ويبدأ مسئولية البحث عنها.

فيلم "آخر الرجال المحترمين" من بطولة نور الشريف، وأحمد راتب، وبوسى، وعلى الشريف، سناء يونس، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

كما قدم دور المعلم الفاضل الذى يرفض الدروس الخصوصية، فى مسلسل "حضرة المتهم أبى"، حيث تدور القصة حول "عبد الحميد دراز" مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوية، الذى ينتمى لطبقة متوسطة وكان اب لابناء فى مراحل تعليمية مختلفة وبالرغم من احتياجه للمال الا انه يرفض دائما إعطاء الدروس الخصوصية.



نور الشريف

محمد هنيدى

كما قدم الفنان محمد هنيدى أشهر نموذج للمعلم خلال أحداث فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، ولكن بشكل كوميدى، حيث كان مدرس لغة عربية فى مدرسة فى إحدى القرى، وكان مثالا للانضباط والحزم، وتضطره الظروف للعمل فى إحدى المدارس الخاصة.

فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" محمد هنيدي، عزت أبو عوف ، سيرين عبدالنور، ليلى طاهر، أمير المصري، طارق الإبياري، والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.



رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

ضمير أبلة حكمت

أما على مستوى الدراما فكان مسلسل "ضمير أبلة حكمت" الذي قدمته الفنانة فاتن حمامة عام 1991 يناقش قضية التعليم من خلال شخصية "أبلة حكمت" ناظر مدرسة للبنات والتى تحاول تطبيق مبادئها وخططها التربوية على كل مدارس الإسكندرية، والتي على الرغم من الصعوبات التي تواجهها لا تتنازل عن أخلاقها أو مبادئها.

مسلسل ضمير أبلة حكمت بطولة كل من: فاتن حمامة، أحمد مظهر، صلاح قابيل، عبلة كامل، سناء يونس، عايدة عبدالعزيز، والعمل قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إنعام محمد علي.



فاتن حمامة

سهير البابلي

أما الفنانة سهير البابلى جسدت دور المعلمة فى المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين"، فى إطار كوميدى، تدور المسرحية حول 5 طلاب أشقياء لا يستطيع أحد السيطرة عليهم، فتأتي الأستاذة عفت عبد الكريم وتحاول إصلاح ذلك، وتنجح في النهاية في تهذيبهم.