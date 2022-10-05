شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يواجه صعوبة فى تقبل علاقة ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثيرت مزاعم حول تقبل المغنى العالمى زين مالك لعلاقة نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو بحبيبته السابقة جيجى حديد، ويزعم تقرير جديد أن عضو فرقة One Direction السابق يواجه صعوبة فى استيعاب أن حبيبته السابقة تنتقل مع دى كابريو.



دى كابريو وجيجي حديد وحبيبها السابق

وحسب ما نشر موقع geo.tv مواعدة ليو وجيجى قد أثرت بالتأكيد على زين حيث كان يأمل فى استعادة جيجى ويشعر بالضيق الآن لأن ليو فى الصورة، وأضاف مصدر الموقع، "بينما كان يلبس وجها شجاعا، فإنه يجد صعوبة فى استيعاب أخبار قصة جيجى وليو الرومانسية".

وأضاف المصدر أن عارضة الأزياء لا تتحدث إلى زين عن اهتمامها الجديد بالحب، وتتجنب بالتأكيد الإجابة على أسئلته، كما قال "إنها لا ترغب فى الدخول معه بعراك أو تعميق الجرح وهى مصممة على إبقاء الأمور ودية قدر الإمكان مع استمرارهما فى مشاركة تربية ابنتهما".

ووسط انتشار تقارير حول وجود علاقة رومانسية بين العارضة العالمية جيجى حديد، والنجم العالمى ليوناردو دى كابريو، ظهرت مؤخرا صور للثنائى تؤكد علاقتهما، فمع انطلاق أسبوع الموضة فى باريس، توجهت العارضة إلى العاصمة الفرنسية، لكن يبدو أنه هناك من حرص على دعمها، حيث سافر حبيبها الجديد معها ليرافقها وهذا ما رصدته الكاميرات، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وشوهدت جيجى حديد، وهى عائدة إلى فندق Le Royal Monceau مقر إقامتها فى باريس عند الساعة العاشرة مساء، وكانت تبدو عليها السعادة وتتحدث إلى المصورين، لكن المفاجأة أن الكاميرات نفسها عادت والتقطت صورًا لـ ليوناردو وهو يغادر الفندق نفسه عند الساعة الواحدة صباحًا، والذى حاول إخفاء وجهه، وفق ما نقله موقع TMZ، وهو الفندق الذى تصل تكلفته فى الليلة الواحدة 1300 جنيه إسترلينى.

كذلك، شوهد ليوناردو وهو يدخل إلى أحد النوادى الليلية التى أمضى فيها ما يقارب الساعة من الوقت قبل أن يعود إلى فندق The Costes Hotel الذى ينزل فيه.

وفى وقت سابق أخبر أحد المصادر موقع ET، أن الثنائى معًا فى إيطاليا، وأن الممثل موجود فى ميلانو مع عارضة الأزياء فى أسبوع الموضة بميلانو.

ويضيف المصدر أن الثنائى الشهير يريان بعضهما البعض طوال الوقت، وذلك بعدما تم الإعلان عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما سويا لأول مرة فى وقت سابق من هذا الشهر، وتأتى أخبار هروب الثنائى فى اليوم التالى لرصد جيجى حديد منفردة فى ميلانو، حيث كانت مرتدية بدلة داكنة وقميص أبيض ونظارة شمسية، وابتسمت العارضة ولوحت ووقعت توقيعات للمعجبين أثناء تصويرها فى إيطاليا.

وتم رصد دى كابريو، 47 عامًا، وجيجى حديد، 27 عامًا، لأول مرة فى كاسا سيبريانى، فى مدينة نيويورك، فى وقت سابق من هذا الشهر، وقال مصدر سابقًا لـ ET: "كانا يجلسان فى منطقة غرفة الطعام ويتجولان ويقضيان ليلة ممتعة مع بعضهم البعض وليو منجذب جدًا إلى جيجى".

بعد ذلك بوقت قصير، أخبر مصدر آخر ET، أن "جيجى وليو ارتبطا رسميا"، وقال المصدر: "لقد كانا يقضيان وقتًا طويلاً ويتعاملا طوال الوقت مع بعضهم البعض والأمور تسير على ما يرام بينهما وكلاهما سعيد".

وجاءت علاقة الثنائى بعد انتهاء قصة دى كابريو الرومانسية مع كاميلا مورونى، التى انفصل عنها فى أغسطس بعد أربع سنوات معًا، ويقول مصدر ET: "كامى مستاءة لأنها رأت مستقبلًا مع ليو، لكنها مستقلة بشدة وتتحرك"، أما جيجى حديد، فقد واعدت زين مالك ولديها ابنة تسمى Khai، ويتعدى عمرها العامين.