شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: ويجز ابننا.. ومعنديش موقف ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر، على توقعات البعض بأنه قد يتخذ موقفا ضد مغنى الراب "ويجز" حال توليه منصب نقيب الموسيقيين، نافيا ما أشيع ومؤكدا "معنديش أى تحفظ ضد ويجز".

وقال مصطفى كامل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "ويجز ده ابننا.. وحال تولينا مسئولية نقابة الموسيقيين فنحن مسئولون عن كل الناس"، مضيفا أن هناك فرقا بين ذوقه الشخصى فى الموسيقى وبين كونه مسئولا عن كل العاملين فى المهنة.

يأتى ذلك بسبب أن مصطفى كامل أعلن فى تصريحات إعلامية أنه لا تعجبه أغانى ويجز، وليس من جمهوره.

يشار إلى أنه يجرى التصويت على منصب نقابة الموسيقيين إلكترونيا، ويتنافس بشكل نهائى على المنصب كل من الموسيقار مصطفى حلمى، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حمدى.

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادى نقابة المهن التمثيلية، فى شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفى الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفى المنصورة بقاعة ميامى بطلخا، وباقى الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان الفنان مصطفى كامل أعلن فى تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هانى شاكر، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمهم له فى الانتخابات.